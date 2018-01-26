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Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek ölünce tutuklanan anne serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, hastanenin acil servisindeki tuvalette evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeği ölünce tutuklanan Aygün A. (19) ve annesi Sibel A., 2 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çaycuma'da geçen 27 Kasım'da Aygün A., annesi Sibel A. ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanenin acil servisinde muayene sırası beklerken ağrıları artan Aygün A., tuvalete giderek doğum yaptı. Aygün A. uzun süre dışarı çıkmayınca sağlık personeli tuvalete girdi, bebeğin öldüğü tespit edildi. Olayın ardından Aygün A. ve ona yardım ettiği iddia edilen annesi Sibel A. gözaltına alındı. Evlilik dışı hamile kaldığı öğrenilen Aygün A. mahkemede verdiği ifadede, hastaneye birlikte gittikleri babasından korktuğu için hamile olduğunu söyleyemediğini, annesinin yardımıyla tuvalette doğum yaptığını söyledi. Aygün A. ve annesi Sibel A. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı, toplanan delillerin ardından anne ve kızın tutukluluk hallerini yeniden gözden geçirdi. Mahkemede tekrar ifade veren Aygün A. ve Sibel A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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