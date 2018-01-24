Hastanede bıçaklı kavga: 1 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Eğitim ve Araştıma Hastanesi Acil serviste, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.Olay, akşam saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Acil servisinde meydana geldi. Acil servisinde 2 grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredeki hasta ve yakınları ile sağlık personelinin büyük korku yaşadığı kavgada Mehmet Alataş vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Yaralı Alataş, bulunduğu hastanede tedavi altına alındı.Hastane güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği arbedeyi olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı sıkarak yatıştırdı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
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