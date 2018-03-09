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Hastanede canlı bomba paniği! Yere düşen hastayı gören kaçmaya başladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 12:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan 'holter' cihazı ile hastaneye gelen kalp hastası genç, aniden yere düşünce çevredekiler cihazı bomba sanarak panik yaşadı. Muayene için hastaneye gelenlerin yaşadığı panik ve hastaneden çıkmak için koşturmaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, salı günü, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen 25-30 yaşlarındaki bir kişi, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan 'holter' cihazı ile hastaneye geldi. Kardiyoloji bölümünde gözetimli hasta olarak tedavi gördüğü belirlenen genç, hastane girişinde dengesini yitirerek yere yığıldı.

DHA'nın haberine göre gence müdahale etmek isteyen bir kişinin cihaza bağlı kabloları görerek 'canlı bomba' diye bağırması üzerine hastanede büyük panik yaşandı. Çevredekiler, hastaneden çıkmak için büyük çaba harcarken, yere düşen genç hasta da yaşanan panik nedeniyle korkarak bayıldı. Hastanedeki sağlık çalışanlarından birinin, hastanın üzerindeki kabloların 'holter' cihazına bağlı olduğunu fark etmesiyle yaşanan panik son buldu. Yerde ilk müdahalesi yapılan hasta, tedavi için acil servise götürüldü.

Yaşanan olaylar ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gencin yere yığılması ve sonrasında yaşanan panik anları yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Holter cihazı Gaziantep tansiyon canlı bomba

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Cehalet ile ulkenin geldi durum ortada ottan btan korkar haldeyiz he ordakilerin cogu da ulke super diyodur akp ye oy vwriodur oyle bizi afrine gotur diyenlerdr vardir buyrun
@punisher_90 kaçanları dışarda yakalayıp hngi partisin diye sordular doğru... ulan sizin şu kafalar 21 cmdekınden daha işlevsiz
@punisher_90 cehalet diyorsun ya orda sen olsan farklı bişey mi yapacaktın farzet yaptın diyelim o zaman hepsi cahil bir tek sen mi akıllı olacaktın
Normaldir millet olarak paronayak olduk..
Vay benim güzel ülkem vay. Allah sonumuzu hayır etsin.
millet paronayak olmuş yaçok yazık. hergün bomba bu ne yaaa
@apnekeo hergun bombamı... boş yapma
@apnekeo Her gün bomba olayı başkanlık oylaması ile bitti farkında mısın?
ortalık ateş yeri olmuş insanlar korkarak yaşıyorlar
1.10 saniyede kaçan adam çocuğu öldürecekti neredeyse, vay halimize
@manco41 Harbiden ha,dayı panik atak galiba:)
gülermisin ağlarmısın
haha piston aşağı 2
BÖYLE PİSLİK BOMBACILARI lanetliyorum.görüldükleri yerde katli vaciptir.
insan ürkmesı hayvan ürkmesıne benzemez
amarika ingiltere fransada bile terör saldırısı oluyorsa bizde olma ihtimali yokmu halkın refleksi doğru burda yorum yapanlar orda olsa duvara tırmanırdı
Allah gencimize şifa versin İnşallah
artik herkez korku iicinde bu milletmi afrine gdelim diye yirtiyor kendini
yarıldım allah belanızı vermesin :)))
saniye 1.12 adamın hayvanlığı. resmen küçük kızı ezdi geçti.
Davranış normal grup psikolojisi:((
Bu bildiğin piston aşşaaaa olmuş.. rabbim akıl fikir versin,zor insanlar yaşananlar yüzünden ne hale geldiler..
korkaklar her gün ölür
Olabilir bikaç kişinin korkması sürü psikolojisine çok yatkın olan ülkem insanının refleksini tetiklemiş olabilir de 1:12 deki çocuğu ezerek kaçan sığıra sorsan ondan yiğidi yoktur, afrine gitmek için dilekçe vercem de demiştir arkadaşlarına muhtemelen.
ülkenin ruh hali bu ne yazikki ! bu hale getirenlerin allah belasını versin !
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