Hastanede çıkan yangında 112 hastanın tamamı tahliye edildi

Bursa’da içerisinde 112 hastanın bulunduğu Dörtçelik Ruh Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Hastaların tamamının tahliyesinin yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Bursa Dörtçelik Ruh Hastalıkları Hastanesinin yemekhane bölümünün çatı katında meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında hastane içerisinde bulunan 112 hasta da kapalı spor salonuna tahliye edildi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hastane Başhekim Vekili Uzm. Dr. Sinan Korukluoğlu, "Yangın sebebini henüz bilmiyoruz. Çatıdan başlayan bir yangın. Dumandan etkilenen hastalarımız yok, 112 hastamız kapalı spor salonuna tahliye edildi. Sağlık riski olan bir hastamız yok. Yangının sebebi konusunda bir şey söylemek için erken, bizim konumuz değil. Gerekli kişiler çalıştıktan sonra bilgi verecektir. Hiçbir hastamızın hayati tehlikesi, sağlık riski yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Endişe edilecek bir şey yok. Sağlık görevlilerimiz takip ediyorlar" dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da, "Tedbir amaçlı olarak her ihtimale karşı ambulanslarımızı kriz koordinasyon merkezi dahilinde tutuyoruz. Endişe edilecek bir şey yok. İçerideki hastalarımızın tamamını spor salonuna almış bulunmaktayız. 112 hastamız var. Tamamı kontrol altında. Klima santrallerine yakın bir bölgedeydi, yangının sebebiyle ilgili de araştırmalar devam ediyor" diye konuştu.