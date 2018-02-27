Hastanede dehşet; Doktor, tartıştığı temizlik şefini tabancayla vurdu (4)

TEMİZLİK PERSONELİ ŞEFİNİ YARALAYAN DOKTOR SERBEST BIRAKILDI
Manisa'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top'u acil serviste tabancayla 3 el ateş edarak ağır yaraladı. Top ayrı hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Dr. L.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)
ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'
Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı
Yasak aşk mı? Doktor acil serviste kurşun yağdırmıştı!
Kadıköy'de minibüsçü dehşeti kamerada
Polis düğünü bastı! Ailenin elinden 'çocuk gelin'i kurtardı
Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi
Rita Ora uçakta iç çamaşırlarıyla!
Gizli taktiğini İngilizler açığa çıkardı! Seçimi kazanmak için bunu yapıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Yumurtalık kanseri babadan geçiyor
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum