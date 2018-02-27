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Hastanede dehşet; Doktor, tartıştığı temizlik şefini tabancayla vurdu (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 00:20 | Son Güncelleme

TEMİZLİK PERSONELİ ŞEFİNİ YARALAYAN DOKTOR SERBEST BIRAKILDI Manisa'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top'u acil serviste tabancayla 3 el ateş edarak ağır yaraladı.

TEMİZLİK PERSONELİ ŞEFİNİ YARALAYAN DOKTOR SERBEST BIRAKILDI
Manisa'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top'u acil serviste tabancayla 3 el ateş edarak ağır yaraladı. Top ayrı hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Dr. L.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)

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