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Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine saldırı kamerada (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI Samsun’da özel bir hastanede bir grup tarafından doktor ve bir güvenlik görevlisinin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak Samsun Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Samsun’da özel bir hastanede bir grup tarafından doktor ve bir güvenlik görevlisinin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak Samsun Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Kamuoyu ile sağlık camiasının tepkisini çeken ve infial yarattığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle:
"Samsun’da bir gece kulübünde çıkan tartışma kavgaya dönmüş ve yaralananlar olmuştur. Yaralıların Samsun’da özel bir hastaneye naklinden sonra, tartışma ve kavgayı hastanede de sürdürmek isteyen magandalar, önce hastanenin güvenlik görevlileri tarafından ‘Adı geçen yaralıların hastanede olmadıkları’ söylenerek uzaklaştırılmıştır, ancak daha sonra aynı kişiler hastaneyi tekrar basmışlardır. Magandaların uyguladıkları şiddet sonucu hem güvenlik görevlileri hem de doktor yaralanmıştır. Doktorun daha sonra yapılan muayene ve tedavisinde burnunun ve uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edilmiştir. Polisin müdahalesi üzerine magandalar gözaltına alınmış, ancak daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. Şiddet olayının vuku bulması kadar, zanlıların serbest bırakılması kamuoyunda oluşan infiali artırmış ve bunun üzerine harekete geçen savcılık yeniden zanlıları gözaltına almıştır. Zanlılardan bir tanesi, daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığının tespit edilmesinden sonra tutuklanmıştır. Yaralı doktor ve güvenlik görevlilerinin genel sağlık durumları iyidir. Kendilerine geçmiş olsun diyor, bu tür şiddet olaylarının tekrarlanmaması dileği ile bu müessif hadiseyi kınıyoruz.”

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