Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine saldırı kamerada

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da geçen cuma akşamı bir kavgaya karışan aralarında yaralıların da olduğu 8 kişilik grup, olay sonrasında özel bir hastaneye gitti. Grupta bulunan 3 kişi, kendilerine müdahale etmek isteyen doktor ile güvenlik görevlisine saldırdı.
Atakum ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı sahil yolu üzerindeki bir mekanda çıkan kavga sonrası yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişi, tedavi için ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Hastanede olay çıkaran grupta bulunan 3 kişi kendilerine müdahale etmek isteyen doktor A.F.N. ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Doktor yüzüne isabet eden tekmeyle yere düştü. Ardından şüpheliler yere düşen doktora vurmaya devam etti. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olay sonrası doktor ve güvenlik görevlisi saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli dün çıkarıldıkları Samsun Adliyesi’nde savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
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