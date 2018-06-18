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Hastanede doktor ve güvenlikçiye saldıran 2 kişiye tekrar gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 21:57 | Son Güncelleme

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Samsun'da tedaviye gittikleri özel hastanede, doktor ve güvenlik görevlisine saldıran ve gözaltına alınıp serbest sbırakıldıktan sonra tepkiler nedeniyle bir kez daha gözaltına alınan Gürkan Sandıkçı ile Süleyman Sait Kaya işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'da tedaviye gittikleri özel hastanede, doktor ve güvenlik görevlisine saldıran ve gözaltına alınıp serbest sbırakıldıktan sonra tepkiler nedeniyle bir kez daha gözaltına alınan Gürkan Sandıkçı ile Süleyman Sait Kaya işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sandıkçı ve Kaya, çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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