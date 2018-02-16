Hastanede duş skandalında yeni gelişme

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Medyada 14.2.2018 tarihinde yer alan 'Doktor Kızlarımın Odasında Nasıl Duş Alır' başlıklı haberler üzerine hastane başhekimliğince; olayın vuku bulduğu yerin kamera kayıtları izlenmiş olup, konuya yönelik Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur." denildi.

NE OLMUŞTU?



İstanbul’da iki kız kardeş bir hastanede tedavi görüyordu. Bir sabah uyandıklarında karşılarında hiç tanımadıkları bir doktor vardı. Kızların iddiasına göre, doktor banyoyu kullanıp tıraş oldu. Sağlık kurumunun yönetimine tepki gösteren kız kardeşlerin babası ise olaya ‘skandal’ diyerek tepki gösterdi.

Ailenin iddiası hastane koridorlarını da karıştırdı. Güvenliklerle kavga eden baba, “Genç kızların odasına bir doktorun girip de banyo yapması ibret verici bir şey. Asla bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi. Sağlık kurumunun yetkililerine tepki gösteren baba fenalaşıp bayıldı.

AA