HABER

Hastanede duş skandalında yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 00:10 | Son Güncelleme

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, doktorun hastaların odasında duş aldığı iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Medyada 14.2.2018 tarihinde yer alan 'Doktor Kızlarımın Odasında Nasıl Duş Alır' başlıklı haberler üzerine hastane başhekimliğince; olayın vuku bulduğu yerin kamera kayıtları izlenmiş olup, konuya yönelik Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur." denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da iki kız kardeş bir hastanede tedavi görüyordu. Bir sabah uyandıklarında karşılarında hiç tanımadıkları bir doktor vardı. Kızların iddiasına göre, doktor banyoyu kullanıp tıraş oldu. Sağlık kurumunun yönetimine tepki gösteren kız kardeşlerin babası ise olaya ‘skandal’ diyerek tepki gösterdi.

Ailenin iddiası hastane koridorlarını da karıştırdı. Güvenliklerle kavga eden baba, “Genç kızların odasına bir doktorun girip de banyo yapması ibret verici bir şey. Asla bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi. Sağlık kurumunun yetkililerine tepki gösteren baba fenalaşıp bayıldı.

AA

Hastaneyi karıştıran olay!Hastaneyi karıştıran olay!
Çalışanlarına idrar testi yapmaları için çay verdi! İnanılmaz!Çalışanlarına idrar testi yapmaları için çay verdi! İnanılmaz!
Aile Bakanı Kaya'dan 115 hamile çocuk skandalına ilişkin açıklamaAile Bakanı Kaya'dan 115 hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane duş skandalı istanbul

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

Okuyucu Yorumları 32 yorum
ya kızların suratlarına baksanıza tipsizlikten 15 sene yerler.doktor yanlışlıkla girmiştir yoksa bu uzaylıya benzeyen kızların odasına bile bile kim girer ki?neyse bu olay bana askerlik anımı hatırlattı.sene 96 il siirt il jandarmadayım.sabah askerin biri subay gazinosunda bayan tuvaletinde sakal traşı oluyor,sabah 7-8 arası.neyse alay komutanı(Allah rahmet eylesin vefat etti)lojmandan çıkıp gazino içinden geçerken bunu görüyor.çocuğu attırdı hemen nezarete.hem de kendi servisini yapan garsonuydu.o tuvaletin temizliğini de yapardı ve orda traş olmasına izin yoktu.böyle saçmalıklar oluyor mlsf
@enteresan_adam O kızların ikisi de hasta, zübük. Uzaylıya benzettiğin kızlar insan ve bayan. Gerçekten enteresansın ama adam değil. önce insan değilsin çünkü.
@hikmetgungor bak koçum bilip bilmeden yorum yapma.zübük bu işin aslını bilmeden yorum yapandır.yarın ne olduğu açıklanır.bu kızlarından bir tanesi hasta resimde sağda olan.oda normalde boş ve hastalar başka servisin hastası bu odaya gece yatırılıyor.serviste kayırlarda boş görülen bir oda ve o geceki nöbetçi doktor gece nöbetten çıkan yani,boş oldugunu düşündüğü odaya girip banyoda traş oluyor duş alma falan değil.bu doktor daha sonra polikilinik görevine gidecek.nöbet çıkışı.adamın ne haberi ne bilgisi var.sorumluluk gece o hastaları oraya yatıranlarda.armut yarın öğren işin aslını okursun
@enteresan_adam yazık sana ezik kamışsın...beynine vurmuş... anlayamıyorsun... üzülme Allah yardımcın olsun... dualarımız senin gibi iyi ruhlu fakat kıt olanlara...
@enteresan_adam eğer gerçekten orda hasta olduğunu bilerek girip duş aldıysa artniyet vardır ama dipnot: kızlardan birinde topuklu gördüm videoda anlam veremedim. olaylar bazen çok farklı olabiliyor aklıma 40 türlü şey geldi...
@enteresan_adam o sensin ha... vay vay vay ayrıntında veriyor... hımmmm... hasta odssından başka yer kalmamış ....
show tv nin sağlıkla alakali haberiyse kesin çarpıtma vardır..
hastanede doktorların nöbet yada mesai nasıl adlandırılır ise kaldığında duş alacakları yada zaman gecirecekleri yer yok mu bende bunu anlamıyorum artık hastaneler otel gibi servis veriyor tabi özel olanlar bu durumlar için mutlaka bir çözüm vardır ama olayın yansitilmasi ile içeriği farklı olabilir ki bu durumlara alıştık artık
doktor zarfta
Demek ki doktora bişey olmayacak.
bunlar tekrar söylüyorum apaçi.bunu bahane edip hastaneden para kopartma peşindeler.yarın tazminat davası açacaklar akılları sıra.sen bu kadar yatak bekleyen hasta varken iki kızını birden yatırmışsın.hadi biri hasta diğeri refakatçi ama hasta yataığını işgal ediyor.ama şükürsüz bunlar doktor odamda traş oldu diye velveleye ver.doktor gerektiği zaman seni muayene etmiyor mu?ne yapıyorsun o zaman örnek sırtını dinleyecek en basiti açmayacak mısın?işine gelirse ellet menfaatin varsa hüloloo.adam ne yaptı uluorta soyundu mu,gelip sizi fiziksel olarak taciz etti mi?yok traş oldu korktuk yuh ya yuh
@enteresan_adam sen kizinla karinla duş yaptirirsin yani. Yazdklarindan bu çıkıyor
Hastaneler de doktor hakları olduğu gibi hasta hakları da var. Her duvara yapıştırırlar. Burada hakka tecavüz söz konusudur. Sonuç ne olursa olsun. Bizde gidelim doktorların orasında traş olalım, saç yıkayalım, burun temizleyip çıkalım aklın alıyor mu? Valla sağlıkta çok gelişmişiz, gelişmişlik duvara asılan afişle olmuyor malesef.
Kolpa yapıyo kızlar Doktor bu tipini yediklerimi napsın adamda para var her türlü hatun götürür kaldıki adsm traş olmuş duş alma gibi bişe yok bunlarla konuşmamış karşılaşmamış bile
İNSANLAR 3 GÜN HASTANEDE YATIYOR DA EVE GELİNCE SAATLERCE DUŞ ALIP TEMİZLENİYOR. İNSANCA TEMİZLENECEĞİ, DİNLENEBİLECEĞİ BİR ODA BİLE VERİLMEYEN, PİSLİĞİN İÇİNDE GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANI NE YAPSIN. HABERDE TAM KANALA UYGUN 'ŞOV HABER' OLMUŞ. Doktorun odası temizlenebileceği odası vardı da fantezi olsun diye mi gidip hasta odasında duş aldı. Bunlar yep yokluktan işte. İnsan gibi oda verin adamda hasta odasını kullanmasın.
çalışmasın o zaman, yada hak talep etsinler. işlerine geldiler mi herkes hakkını arıyor. zam zamanı bu tür konuların mevzusu açılmıyor. Döner sermayeden malı götürüyorlar. Bu adam döner sermayeden 200 lira kesin bu hastaneye , bir ihtiyaç odası yaptırın demiş midir? bence hayır.
doktor dışardan nöbete gelmiş ve hiç art niyetli değil mesaiden nöbete koşmuş arada bi duş alıp tıraş olma ihtiyacı hissetmiş ama yeniaktürkiye işte karılara saldırmamış taciz etmemiş belki de görmedi bile
ya art niyetli olmuş olsa, kıza iğneyi bassa işini görse. yada o kızlar yerine doktoru savunanları eşi çoluğu çocugu olsa. İlla bir şeye davetiye mi çıkartmak lazım. Hasta haklarının ihlali söz konusu, traşıda gitsin odasında olsun. Biz askerde cük kadar ayna ile susuz oluyoduk.
Bu haber tuhaf biraz, her yazılan inanmamak lazım.
Yine Show tv yine doktor karşıtı haber. İnşallah o muhabir ve tv deki çalışanlar doktorların eline düşersiniz.Sİze bir iki insanlık dersi verirler.
tabi dr.un yaptığı yanlış ama babnın bu kadar yaygarasına da bakınca sanki bişeyler bekliyor gibi bu işi iyice incelemeden yorum yapmakta yanlış elbette kız
Bu olayın etik olmadığını, doktorun doktorlara ait banyo ve tuvaleti kullanması gerektiğini, söyleyebiliriz. Ancak, hasta odası tamamen özel mülk de değil, doktor, hemşire kontrol iğne yapmak vb. nedenlerle her zaman hasta odasına girebilir, bunun için kimseden izin de istenilmez. Doktor hastayı, hasta doktoru görmemiş, hastayı rahatsız edici bir görüntü de oluşmamış. Doktorlar, hastaların hasta yakınlarının birçok hatasını hoş görürken, hastaların ve babasının da doktorun böyle bir hatasını hoş görmeleri gerekmez miydi, hoşgörü nereye gitti?
ya gerçekten doktorun böyle birşey yapabileceğine inanan var mı?
kapiyi zorlayarak iceri girmis diyorlar bunlar neredeymis acaba???hadi iceri diyelim ki neden tepki gostermemisler adam icerdeyken adami gormuyor musunuz sanki yakinini kaybetmis gibi kendini yerlere atip ayilip bayiliyor ayip yahu.hakkini aramakla şov yapip para koparmaya calismak farkli seyler.Allah herkesi iftiracilarin elinden korusun...ben izledigimden bu fikre ulastim herkesin dusuncesi kendine
kızın nasıl yalancı oldugu şuradan belli.spiker de tabii bunu bu şekilde söyle demiş olabilir.soru odaya nasıl giriyor cevap dış kapıyı zorlayarak giriyor.Ulan hangi hastahanede kapılarda kilit var?zorlamayla neden uğraşılsın.gece boyu en az 4 saatte bir hemşire gelip bakmıyor mu?kapınızı çalıyorlar mı girerken böyle bir salaklık olur mu?düpedüz yalancı menfaat çıkar peşinde koşan birileri.çok büyük ihtimal hastane yönetimine komplo kuran show tv ekibi.artık ne çıkar çatışmaları var bakalım meydana çıkar
Bu olay fazla büyütülmüş bence, ahlaka mugayir bir iş yok, hakaret, küfür, tehdit yok. gasp yok, eh be kardeşim n'olmuş Allah aşkına bir insan ( kötü niyetli olmadan ) lavaboda tıraş olmuşsa . Benim hiç anlamadığım bir husus var, genellikle lokantalarda yazar, "AİLE YERİMİZ VARDIR" diye ben bunu hiç mi hiç anlamamışımdır. Yani lokantaya bekar ( ! ) olarak yemek yemeye giden bir adam, orada yemek yiyen ailelerin üstüne mi sıçrayacak veya onlara mı saldıracak ? ? ?......... ne alaka....
HANİ TIPTA UTANMA YOKTU ...
Doktor odada hasta kalmadığını sanıp hataen banyoyu kullanmış olabilir. Doktoru bile görmemişler. Belki de kullanan herhangi hastane çalışanı ya da refakatçı da olabilir. Sonuçta kim kullanmışsa kullansın büyütülecek haber yapılacak bir olay değil. Kullanan kişiyle karşılaşmamışlar bile. Hastane temizlik görevlisine söyleselerdi banyo kirlenmişse temizlerdi.
1-) adam NAAPMIŞ LA DUŞ ALMIŞ 2-) her zaman olduğu gibi medyanın yansıttığı ile olay çok farklı gibi a-) kız adamın üstüne banyoya girmemiş sabah fark etmiş 3-) bu kadar abartılacak ne var hala anlamadım adamın art niyeti olsa muayene ayağına yürür gider
enteresan adam;embesilmisin nesin?.
omer_tamer_2018 ayagında her topuklu ayakkabı giyen içinde mi aklınıza 40 tane şey geliyor bu ne demek ya gerçekten merak ettim
Doktor dangalağı madem duş alacak nezaketen bir söylese olmaz mı . kendini ne zannediyor bu dallama...
Diğer Haberler
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Tunceli'de PKK'nın 'yüzme havuzlu' sığınağı tespit edildi

Tunceli'de PKK'nın 'yüzme havuzlu' sığınağı tespit edildi

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgar sanık: Alışverişe gelmiştik

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgar sanık: Alışverişe gelmiştik

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 28'inci gün; 1551 terörist öldürüldü (5)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 28'inci gün; 1551 terörist öldürüldü (5)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.