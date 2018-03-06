Hastanede elektrik kesildi, yoğun bakımdaki hastalar başka hastaneye sevk oldu

Düzce’nin Aziziye Mahallesinde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi’nde akşam saatlerinde 1 saat süreyle elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisinin ardından jeneratör devreye girmeyince panik yaşandı. Kentte bulunan tüm ambulanslar, UMKE ve AFAD ekipleri hastanede tedbir alırken, yoğun bakım ünitesinde bulunan 3 hasta ise Düzce’deki diğer hastanelere sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Bülent Gülerkaya, yoğun bakımda bulunan 16 hastanın sağlıklı olduğunu sıkıntının atlatıldığını belirterek, “Elektrik kesintisini devamında devreye giren jeneratör bir süre sonra şebekenin gelmesi ile senkronizasyon hatası denilen durumla karşılaştı. Şebeke tüm elektrik hatlarını kilitledi. Jeneratör elle kontrol edilmez hale geldi. Tüm teknik ekibimiz, jeneratörün yerel desteği, elektrik kurumun desteği 112’nin desteği ile çalışmalarımız sonuç verdi. Şu an elektrik şebekeden beslenmekte jeneratör arızalı. Ancak ekipler çalışmalarına devam edecek. Sabah kadar bu çalışmalar sürecek.