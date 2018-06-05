'Hastanede fuhuş' soruşturmasında 2 kişi açığa alındı, 2 işçinin sözleşmesi feshedildi

SİİRT, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisinin açığa aldığını, iki işçinin ise sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan bazı personelin 'para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temin ettiği' iddiasıyla geçen 31 Mayıs günü yapılan operasyonda toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki soruşturması devam ederken, Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Medyada, 'Hastanede fuhuş operasyonu' başlığıyla yer alan haberler üzerine Siirt İl Sağlık Müdürlüğümüz derhal soruşturma başlatmıştır. Soruşturma neticesinde, Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan 4 personel için gerekli idari işlemler uygulanmıştır. Hakkında işlem yapılan 4 personelden bir memur ve bir işçi açığa alınmış, iki işçinin de sözleşmeleri feshedilmiştir. Ayrıca 4 personel için başlatılan adli soruşturma da devam etmektedir."

