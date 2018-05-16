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Hastanede intihara kalkışan kadını polis ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 05:10 | Son Güncelleme

MALATYA'da, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin otoparkında asma kata çıkarak intihara kalkışan kadın, polisin ikna etmesiyle eylemine son verdi.

Hastanede intihara kalkışan kadını polis ikna etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin otoparkında asma kata çıkarak intihara kalkışan kadın, polisin ikna etmesiyle eylemine son verdi.
Olay, öğle saatlerinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, hastane otoparkının asma katına çıkarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin yarım saatlik çabasıyla kadın ikna edildi.
İndirilen kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Hastanede intihara kalkışan kadını polis ikna ettiHastanede intihara kalkışan kadını polis ikna etti

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