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Hastanede kaçmak isterken 3'üncü kattan düşen Pakistanlı, ağır yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan Pakistan uyruklu Abddul Halim (27), İl Göç İdaresi'ne teslim edileceğini öğrenince kaçmaya kalkıştı.

Hastanede kaçmak isterken 3'üncü kattan düşen Pakistanlı, ağır yaralandı (2)

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan Pakistan uyruklu Abddul Halim (27), İl Göç İdaresi'ne teslim edileceğini öğrenince kaçmaya kalkıştı. Halim, hastanenin 3'üncü kat penceresinden uzanarak tutunduğu ağaç dalının kırılması sonucu ağır yaralandı.
Olay, Keşan Devlet Hastanesi A Blok'ta meydana geldi. Geçen Salı günü akşam saatlerinde Keşan-İpsala karayolu Korucuköy kavşağında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen kaçakların bulunduğu hafif ticari araç, takla attı. Kazada yaralanan Pakistan uyruklu Abddul Halim, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Bugün tedavisi tamamlanan Abddul Halim, jandarma tarafından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceğini öğrenince, kaçmak istedi. Hastane binasının 3'üncü katındaki beyin cerrahisi servisinin penceresinden sarkarak, bahçedeki dut ağacına tutunan Halim, dalın kırılması sonucu zemine düştü. Ağır yaralanan Abddul Halim'e aynı hastanenin acil servisinde müdahale edildi. Sağ bacağı ve kafatasında kırıklar oluşan Halim, müdahalenin ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Hastanede kaçmak isterken 3'üncü kattan düşen Pakistanlı, ağır yaralandı (2)Hastanede kaçmak isterken 3'üncü kattan düşen Pakistanlı, ağır yaralandı (2)Hastanede kaçmak isterken 3'üncü kattan düşen Pakistanlı, ağır yaralandı (2)Hastanede kaçmak isterken 3'üncü kattan düşen Pakistanlı, ağır yaralandı (2)

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