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Hastanede mide bulandıran olay! Kantinde engelli kızı taciz etti

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 21:37 | Son Güncelleme 6 saat önce

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin kantininde 13 yaşındaki zihinsel engelli P.C.'yi taciz ettiği iddia edilen 34 yaşındaki O.D., gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin kantininde meydana geldi. Bir yakının yanında refakatçi olarak bulunan O.D., hastane kantininde zihinsel engelli P.C. isimli kız çocuğunu, iddiaya göre öpmek istedi.

O.D., ardından P.C.'ye evlilik teklifinde bulundu. P.C.'nin durumu yakınlarına anlatması üzerine arbede çıktı. Araya giren özel güvenlik görevlileri, O.D.'yi kantinden alarak hastane polisinin olduğu bölüme getirdi.

Bir süre ortalığın sakinleşmesi beklendikten sonra O.D., polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan O.D.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
taciz Düzce hastane

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ülke tamamen sapıklar ve hırsızlar ülkesi oldu malesef
Hazır hastanedesiniz. Hadım edin gitsin.
Şehrimden utanır oldum??c?'?c
taciz ve tecavüzcüleri ( suçları ispatlı olacak şekilde) çükünü kesin bakalım bidaha yaparlar mı
idam istiyoruz!!!
müslümanın olmadığı bir yerde yaşamak lazım ama onada imkan lazım galiba bu sapıklarla yaşayacağız ömür boyu
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