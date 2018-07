Hastanede öldürülen doktor için 11 personel hakkında 'görevi kötüye kullanmak'tan dava

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, göğüs cerrahı Opr. Dr. Kamil Furtun'un 2015 yılında görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili, hastanede görevli 11 personel hakkında, 'görevi kötüye kullandıkları' iddiasıyla dava açıldı. Dr. Funda Neslihan Furtun, eşini öldüren İsmail Koyun'un görevli gibi hastaneye rahatça girip çıktığını belirterek, "Mahkeme sırasında oranın güvenlik zafiyeti olduğu, bu kişinin çalışmadığı halde orada insanlara korku ve tehdit unsuru oluşturduğunu çeşitli kişilerin ifadelerinde yargılama sürecinde öğrendik. Bir ihmal olduğu ortadaydı" dedi.

Samsun'da 29 Mayıs 2015'te meydana gelen olayda, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde görev yapan göğüs cerrahı Opr. Dr. Kamil Furtun, hastanede İsmail Koyun tarafından düzenlenen silahlı saldırıda vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaşamını yitirdi. Olayın ardından hastanenin adı Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi olarak değiştirildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan evli ve 2 çocuk babası İsmail Koyun ise Kasım 2015'teki duruşmada Opr. Dr. Kamil Furtun'u 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası', 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2 yıl hapis ve 2000 TL para cezasına çarptırdı. Yargıtay da cezayı onadı.

EŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Karar sonrasında, yargılama aşamasında eşinin ölümünde hastane idaresinin de ihmali olduğundan şüphelenen Dr. Funda Neslihan Furtun, Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. İlkadım Kaymakamlığı ise 22 Şubat 2016 tarihinde hastanenin 11 personeli hakkında soruşturma iznini reddeden bir karar verdi. Yapılan itiraz sonrasında Samsun Bölge İdare Mahkemesi 26 Mayıs 2016 tarihinde ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesi kararını aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU SONUCUNDA İDİDANAME HAZIRLANDI

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 18 Ocak 2017 tarihinde bilirkişi raporu hazırlandı. Bu rapor doğrultusunda, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen 07 Şubat'ta hazırlanan iddianamede, başhekim T.K., hastane müdürü M.Y., müdür yardımcısı M.A., müdür yardımcısı N.G., müdür yardımcısı Y.E., başhekim yardımcısı Uzm. Dr. E.B., iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyesi olmaları nedeniyle Opr. Dr. Ö.S.B., sağlık bakım hizmetleri müdürü A.K., tıbbi sekreter S.T., teknisyen H.T., sosyal çalışmacı F.S. hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılmasına karar verildi. 11 şüphelinin Opr. Dr. Kamil Furtun'un, öldürülmesi olayında, görevlerinin gereklerini yapmakta 'ihmal veya gecikme' gösterdikleri iddia edilerek kamu davası açılmaya yeter şüphe olduğu belirtildi. Samsun 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasının Eylül ayında yapılacağı bildirildi.

'GÜVENLİK ZAFİYETİNİ YARGILAMA SIRASINDA ÖĞRENDİK'

Dr. Funda Neslihan Furtun, eşinin ölümünün ardından ağır ceza mahkemesindeki dava sonuçlanıp, katilin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldığını, yakın bir süre önce de kararın Yargıtay tarafından onandığını belirterek, "Çok şükür o konuda bir sıkıntımız kalmadı. Ama mahkeme sırasında oranın güvenlik zafiyeti olduğu, bu kişinin çalışmadığı halde orada insanlara korku ve tehdit unsuru oluşturduğunu çeşitli kişilerin ifadelerinde biz de yargılama sürecinde öğrendik. Aşikâr bir ihmal olduğu ortadaydı. Bu nedenle ihmal için biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ama Devlet Memurları Kanunu'na tabi oldukları için çalışanlar, bir idari süreç başlaması gerekti. Bu süreç çok uzun sürdü. İtirazlar yapıldı. Ama sonuç olarak bugün geldiğimiz noktada iddianame hazırlandı ve dava açıldı" dedi.

'AŞİKÂR BİR DURUM VARKEN'

Ortada apaçık bir durum varken bile davanın açılması için çok çaba harcadıklarını anlatan Dr. Funda Neslihan Furtun, şunları söyledi:

"Yöneticilerin ihmalinden bahsediyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sonuçta o kişi orada görevi olmadığı halde, her gün mesai yapar gibi hastaneye gitmiş. Hatta danışmasında oturmuş, hastane yöneticilerinin odasında çay kahve içmiş. İnsanları parmak sallayarak tehdit etmiş. Birini öldüreceğini söylemiş. Bunu herkes biliyor ve silahla girdiği biliniyor. Yani bu derece aşikâr bir durum varken ve bir sorumlulukları varken, sonuçta yöneticilerin bir sorumluluğu vardır, çalışanlarını korumakla mükelleftir bu insanlar. Böyle bir vahim olayda bu sorumluların da yargılanmaları gerektiğini düşünüyorum. Böyle aşikâr bir durum varken bile bu davanın açılması için inanılmaz bir çaba sarf etmemiz gerekti. Bu kadar zor olmamalı. Suçlu, suçsuz bir şey söylemek istemiyorum dava sonucuna göre bunu anlayacağız. Varsa ihmali olan cezasını alsın istiyorum."

'AMACIMIZ BENZER OLAYLAR YAŞANMASIN'

Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan ise tek talep ve isteklerinin sağlıkta şiddetin durması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Suçlu var mı yok mu, onu belirleyecek ve varsa cezasını verecek olan mahkemeler. Bizim istediğimiz, amacımız, sağlıkta şiddet dursun ve benzer olaylar yaşanmasın. Kamil Furtun olayında idari sürecin çok irdelendiği düşünülebilir. 'Niye bu kadar idare ile uğraşıyorsunuz?' sözünü çok duyduk. Ama bizim burada sorunumuz idare ile uğraşmak değil. Amacımız idarecilerin zaaflarından ya da eksikliklerinden, idari eksikliklerden kaynaklanan sebeplerden aynı olay bir daha yaşanmasın. Tek derdimiz bu. Bu yüzden idari davanın açılması ve idarecilerin yaptıklarının irdelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Suçu işleyen yakalanıyor, tutuklanıyor, yargılanıyor ve cezasını alıyor. Burada bir sorunumuz yok. Ama idari olan kısımlarda asıl o tetiği çekenin yürüdüğü zemine, bir şekilde sebep olan ortamla ilgili bir değerlendirme yapmakta çok zorluk çekiyoruz. Tek taraflı bakmıyoruz. İdarenin de işleri zor. Her konuda dava açılsa idarede işlerini yapacak hal kalmaz ama burada öyle sıradan bir olaydan bahsetmiyoruz."