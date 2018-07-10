Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay Urla Devlet Hastanesinde meydana geldi. İki husumetli grup, birbiriyle hastanede karşılaştı. Ağız dalaşına giren kişiler, daha sonrada Urla ve Seferihisar'dan akrabalarını çağırdı. Çok sayıda kişinin Urla Devlet Hastanesi'ne gelmesiyle silahlı kavga çıktı. Grupların pompalı tüfekle birbirine ateş etmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

O sırada hastane acil servisinde bulunan insanlar, canını zor kurtararak hemen bölgeden uzaklaştı. Bu sırada kavgaya müdahale eden hastane polisi Hasan Ak olmak üzere toplamda iki gruptan 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale acil serviste yapıldı.

TAKVİYE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye hemen çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede hemen geniş güvenlik önlemi aldı ve bölgeye şerit çekti. Hastanenin girişine de takviye ekip konuşlandırıldı. Gruplardan kavga eden kişiler ise bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralananlardan polis memuru Hasan Ak'ın ise kolundan hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olan 2 kişi ise 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Husumetli gruptan birinin tedavi gören hamile bir hastası ise güvenlik gerekçesiyle İzmir'de bir hastaneye sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri titiz bir çalışma yaparak kovanları ve mermi çekirdeklerini topladı. Kavga sırasında da hafif bir ticari aracın devrildiği görüldü. Araç incelemenin ardından çekici vasıtasıyla kaldırıldı.