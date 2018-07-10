HABER

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 06:11 | Son Güncelleme

İzmir'in Urla ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan büyük silahlı kavgada 1'i polis toplamda 8 kişi yaralanırken, çatışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü.

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay Urla Devlet Hastanesinde meydana geldi. İki husumetli grup, birbiriyle hastanede karşılaştı. Ağız dalaşına giren kişiler, daha sonrada Urla ve Seferihisar'dan akrabalarını çağırdı. Çok sayıda kişinin Urla Devlet Hastanesi'ne gelmesiyle silahlı kavga çıktı. Grupların pompalı tüfekle birbirine ateş etmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

O sırada hastane acil servisinde bulunan insanlar, canını zor kurtararak hemen bölgeden uzaklaştı. Bu sırada kavgaya müdahale eden hastane polisi Hasan Ak olmak üzere toplamda iki gruptan 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale acil serviste yapıldı.

TAKVİYE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye hemen çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede hemen geniş güvenlik önlemi aldı ve bölgeye şerit çekti. Hastanenin girişine de takviye ekip konuşlandırıldı. Gruplardan kavga eden kişiler ise bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralananlardan polis memuru Hasan Ak'ın ise kolundan hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olan 2 kişi ise 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Husumetli gruptan birinin tedavi gören hamile bir hastası ise güvenlik gerekçesiyle İzmir'de bir hastaneye sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri titiz bir çalışma yaparak kovanları ve mermi çekirdeklerini topladı. Kavga sırasında da hafif bir ticari aracın devrildiği görüldü. Araç incelemenin ardından çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Adıgüzel Demirel, kavganın husumetli iki grup arasında çıktığını söyledi. Kalabalık bir grubun kavgaya tutuştuğunu ifade eden Demirel, 2 kişinin de İzmir'e sevk edildiğini söyledi.

Görgü tanıklarından Yılmaz Özçelik (48), "Silah sesleri geldi. İki kişi gördüm karanlıkta kaçmaya çalışıyorlardı. Arkalarından koşuncaya kadar herhalde dedim hırsız girdi veya kayboldular diye düşündüm. Ben geldim bu tarafa doğru burada kavga vardı. Baya bir silah atıldı. Yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Bana bir şey oldu diye fazla yaklaşamadım" dedi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(İHA)

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı
Sokak ortasında silahlı saldırıSokak ortasında silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Urla hastane Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?

Ruhsar Pekcan bakan olduğunu havalimanında sürpriz telefonla öğrendi

Ruhsar Pekcan bakan olduğunu havalimanında sürpriz telefonla öğrendi

İlginizi Çekebilir

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.