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Hastanede skandal! Anjiyo olan hastaya stent takmayı unuttular

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 08:34 | Son Güncelleme 6 saat önce

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kardiyoloji bölümünde anjiyo olan Zülküf Doğanoğlu'nun (84) oğlu Vedat Doğanoğlu, anjiyo işleminden 3.5 saat sonra doktorların, babasına stent takmayı unuttuklarını ilettiklerini iddia etti. Doğanoğlu, doktor bana, 'Arkadaşlar stent takmayı unutmuşlar' dedi. Stent firması gelip, stentin tarihinin geçtiğini söylemiş. Doktor, 'Alman stenti takalım' dedi. Hoca bana, "Bin 200 liraya son olarak anlaşalım' dedi" ifadelerini kullandı.

Ergani ilçesi, Hendek köyünde yaşayan Zülküf Doğanoğlu, dün rahatsızlanınca, yakınları tarafından Dicle Üniversitesi'ne getirildi. Kardiyoloji bölümünde yapılan muayenesinde, Doğanoğlu'nun iki damarının tıkalı olduğu saptandı. Aynı gün hastaneye yatırılan Doğanoğlu'na, anjiyo işlemi yapıldı.

DOKTOR STENT TAKMAYI UNUTTUKLARINI SÖYLEDİ

Tıkalı damarları açılan Doğanoğlu, yatan hasta servisine alındı. Yaklaşık 3.5 saat sonra Zülküf Doğanoğlu'nu muayene eden doktor, oğlu Vedat Doğanoğlu'na, babasına stent takmayı unuttuklarını söyledi.

Vedat Doğanoğlu, "Babam sabah saatlerinde anjioya alındı. Sonra doktor içeriye geldi ve bizi çağırdı. Ben ve ağabeyim gittik. Doktor bize, 'Bir devlet stenti var çıplak, bir de Alman stenti var. Biz yağlı olan Alman stentini tercih ederiz' dedi.
Biz imkanımız olmadığını söyledik. Fiyatının bin 500 lira olduğunu söyledi.

Ben devlet stenti takılmasını istedim. Doktor, hastanın 84 yaşında olduğunu söyleyerek, 'Ne kadar sürdüyse artık' dedi. Sonra her iki damarını da açtıklarını ve devlet stenti taktıklarını söylediler. 3.5 saat sonra bir yetkili beni aradı. Aşağıya inip doktorla görüştüm.

'BİN 200 LİRAYA ANLAŞALIM'

Doktor bana, 'Arkadaşlar stent takmayı unutmuşlar' dedi. Stent firması gelip, stentin tarihinin geçtiğini söylemiş. Doktor, 'Alman stenti takalım' dedi. Hoca bana, "Bin 200 liraya son olarak anlaşalım' dedi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kardiyoloji Dicle Üniversitesi Diyarbakır Zülküf Doğanoğlu

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
işte akpnin yeni türkiyesi
Gerçekte bu insanlara, bu devlete hizmet için doktor olmak istiyorum diyen kaç kişi var %3 ü geçmez insanlığın geldiği nokta iş garantisi olduğu için öğrenciler doktorluğu tercih ediyor.
doktorlar bile işi ticarette dökmüş paran kadar yaşarsın
Bilip bilmeden doktora sormadan haber yapıyorlar. SGK ödemesi ve devletin ödediği stent den haberi olan var mı? Çamur at izi kalsın. Gözlük olayı gibi bir devletin ödediği var bir de ödemediği. Adam hastanede stent bulamıyorsa kalem yayı mı taksın.....
Başlığı okuyunca doktor taciz etmiş gibi anlaşılıyor(iğrenç teklif?). Bu sayfaya adam alırken yoldanmı çeviriyorsunuz.
başına taş yağsa akp den bilecek sığırlar var bu ülkede ne günlere kaldık
Yağlı stent dediklerini ,yıllardır parayla takıyorlar zaten!Devletin parasız verdiğinin ömrü bir sene yok,o da şansın varsa! Hükümetin övündüğü sağlık politikası böyle işte!İNSAN CANI DEĞERSİZ!
Alışmışınız beleşe sağlık için açın kesenin ağzını makarnacılar
övündükleri sağlık hizmeti hastaneler çile dolu sıra dolu ilgisizlik ve umursamazlık mevcut
doktorları pazarlamacı hastaları teknik uzman gibi kullanmayı bırakın artık.Sanki hasta bilirkişi hangisinin iyi olduğunu ve dediğinin takılacağını şıp diye gaipten gelen sesle denetim mekanizmasının sistematik hastayı korumasıyla bilecek.Hastanın sesini duyan denetleme mekanizması hasta haklarını korumak üzere otomatik çalışacak.
Sağlıkta devrim bu işte... Kalitelisi parayla!! Biz fakirlere güzelim yağlı stendi bedavaya mı takacaktı yani devlet? :) Ama merak etmeyin eğer vatan uğruna(!) şehit olursak o zaman sadece cenaze masrafınız için o parayı harcar devlet baba :)
Hastanede devletin ödediği stentten kalmamışsa doktor ne yapsın? Mecbur paralı stent takılacak. Sorumlu stent getirtmeyen hastane yönetimidir.
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