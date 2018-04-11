Hastanede yangın paniği

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) - BARTIN Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin elektrik dairesindeki güç kaynağı cihazı alev aldı. Hastanenin bir kısmını kaplayan dumanlar nedeniyle bazı hastalar Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Öğle saatlerinde, Aladağ Mahallesi'nde bulunan Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin zemin katındaki elektrik odasında bulunan güç kaynağı cihazlarından biri alev alarak dumanlar çıkmaya başladı. Hastane personelinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Hastanenin bir kısmını kaplayan dumanlar nedeniyle bazı hastalar Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesinin ardından yaklaşık 15 dakika elektriksiz kalan hastaneye yeniden güç kaynağı olmadan elektrik verildi. Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Abdullah Danışman hastaneye gelerek, dumanların çıktığı bölümde incelemelerde bulundu. Başhekim Danışman, "Güç kaynağı cihazlarımızdan birinde alevlenme olmuş, ilk müdahaleyi personelimiz yapmış, sonra itfaiyemizde gereken tedbiri almıştır. Korkulacak bir durum yok" dedi.
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