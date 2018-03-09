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Hastanede yere düşen 'holter' takılı hastayı canlı bomba sandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan 'holter' cihazı ile hastaneye gelen kalp hastası genç, aniden yere düşünce çevredekiler cihazı bomba sanarak panik yaşadı.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan 'holter' cihazı ile hastaneye gelen kalp hastası genç, aniden yere düşünce çevredekiler cihazı bomba sanarak panik yaşadı. Muayene için hastaneye gelenlerin yaşadığı panik ve hastaneden çıkmak için koşturmaları, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, salı günü, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen 25-30 yaşlarındaki bir kişi, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan 'holter' cihazı ile hastaneye geldi. Kardiyoloji bölümünde gözetimli hasta olarak tedavi gördüğü belirlenen genç, hastane girişinde dengesini yitirerek yere yığıldı. Gence müdahale etmek isteyen bir kişinin cihaza bağlı kabloları görerek 'canlı bomba' diye bağırması üzerine hastanede büyük panik yaşandı. Çevredekiler, hastaneden çıkmak için büyük çaba harcarken, yere düşen genç hasta da yaşanan panik nedeniyle korkarak bayıldı. Hastanedeki sağlık çalışanlarından birinin, hastanın üzerindeki kabloların 'holter' cihazına bağlı olduğunu fark etmesiyle yaşanan panik son buldu. Yerde ilk müdahalesi yapılan hasta, tedavi için acil servise götürüldü. Yaşanan olaylar ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gencin yere yığılması ve sonrasında yaşanan panik anları yer alıyor.

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