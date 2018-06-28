HABER

Hastanedeki eşini ziyarete giden kadın kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hastanede yatan eşini ziyarete giderken hafif ticari aracın çarptığı Zekiye Kartal (59), hayatını kaybetti.

Hastanedeki eşini ziyarete giden kadın kazada öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hastanede yatan eşini ziyarete giderken hafif ticari aracın çarptığı Zekiye Kartal (59), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Çorlu Devlet Hastanesi'nde yatan ve ameliyat olacak eşi Yakup Kartal'ı ziyarete giden Zekiye Kartal, minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Recep K. yönetimindeki 20 U 6344 plakalı hafif ticari araç, Zekiye Kartal'a çarptı. Ağır yaralanan Zekiye Kartal, hemen hastaneye götürüldü, ancak doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Araç sürücüsü Recep K. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdiGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdi
FETÖ elebaşı için yaptırılan malikânede gizli bölme ve altın arandıFETÖ elebaşı için yaptırılan malikânede gizli bölme ve altın arandı
8 kurşunla vurulan yunus, sahilde ölü bulundu8 kurşunla vurulan yunus, sahilde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.