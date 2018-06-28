Hastanedeki eşini ziyarete giden kadın kazada öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hastanede yatan eşini ziyarete giderken hafif ticari aracın çarptığı Zekiye Kartal (59), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Çorlu Devlet Hastanesi'nde yatan ve ameliyat olacak eşi Yakup Kartal'ı ziyarete giden Zekiye Kartal, minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Recep K. yönetimindeki 20 U 6344 plakalı hafif ticari araç, Zekiye Kartal'a çarptı. Ağır yaralanan Zekiye Kartal, hemen hastaneye götürüldü, ancak doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Recep K. gözaltına alındı.

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