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Hastanedeki yangın havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 19:26 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın havadan da görüntülendi.

Hastanedeki yangın havadan görüntülendi

Ali AKSOYER - İSTANBUL,(DHA)
GAZİOSMANPAŞA'DAKİ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın havadan da görüntülendi. Görüntülerde hastanenin dış cephesinde büyük bölümünün yandığı görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Hastanedeki yangın havadan görüntülendiHastanedeki yangın havadan görüntülendiHastanedeki yangın havadan görüntülendiHastanedeki yangın havadan görüntülendi

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