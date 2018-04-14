Hastanedeki yangının çıkış sebebi klimalar

Bursa’daki hastanede çıkan yangının sebebinin ilk belirlemelere göre klimalardan kaynaklandığı açıklanırken, soğutma çalışmaları da tamamdı.

Bursa Dörtçelik Ruh Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülürken, soğutma çalışmalarına da son verildi. Hastanede bulunan 112 hastanın tedbir amaçlı spor salonuna aktarıldığını belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "Saat 11.30 civarında yangın ihbarı alınıyor. İlk belirlemelere göre yangın, polikliniklerin bulunduğu batı bloğunun çatısındaki klimalardan kaynaklanıyor. Yaklaşık 1 saat içerisinde çatıdaki yangın söndürülüyor. Yarım saat içerisinde de soğutma çalışmaları da tamamlanıyor. Şuan itibariyle hiçbir risk görünmüyor. Her ihtimale karşı doğu bloğu servis bölümündeki 112 hasta yan taraftaki spor salonuna nakledildi. Kısa süre sonra hastalarımızı da servislerimize geri alacağız" dedi.