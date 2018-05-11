HABER

Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 08:50 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso'nun (29) çiftinin yeni doğan oğulları 'Muhammed İbrahim' bulundu.

Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (1)

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso'nun (29) çiftinin yeni doğan oğulları 'Muhammed İbrahim' bulundu.
Polis ekiplerince sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kent merkezinde bulunan erkek bebek, kadın doğum servisinde yatan annesi Ravva Zahlül Meeso'ne teslim edildi. Polis olayla ilgili bir kadını gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Erdoğan, “Millet tamam derse çekiliriz” sözünü neden söyledi?Erdoğan, “Millet tamam derse çekiliriz” sözünü neden söyledi?
'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi
Vahşetin karesi! 5 kişilik aile, tek tabutun içinde defnedildiVahşetin karesi! 5 kişilik aile, tek tabutun içinde defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

AK Parti'de sahte aday krizi!

AK Parti'de sahte aday krizi!

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.