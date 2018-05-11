HABER

Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

BABA MEESO: ÇOK MUTLUYUM Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün çocuğu kaçırılan Suriyeli Amir Zahlül Meeso, emniyet ekiplerine teşekkür etti.

BABA MEESO: ÇOK MUTLUYUM Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün çocuğu kaçırılan Suriyeli Amir Zahlül Meeso, emniyet ekiplerine teşekkür etti. Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Amir Zahlül Meeso, kaçırılan Muhammed İbrahim'in ilk çocuğu olduğunu belirtti. Olayın öğrenilmesinden sonra polisin sıkı bir çalışmayla oğlunu kısa sürede bulduğunu kaydeden Messo, çok mutlu olduğunu söyledi. Amir Zahlül Meeso, sevincini gazetecilere sarılarak paylaştı. DHA-Güvenlik - Türkiye-Afyon - Satılmış AKKAŞ

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!
Tamam mı, devam mı? Bülent Arınç tarafını açıkladıTamam mı, devam mı? Bülent Arınç tarafını açıkladı
15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.