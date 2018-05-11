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Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

'EŞİM İKİZ DOĞURACAK DİYE İZİN ALMIŞ' Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine dün personel kıyafetiyle girerek Suriyeli Meeso çiftinin yeni doğan oğulları Muhammed İbrahim'i kaçıran Fadime Ç., Fazlı Ç.

Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (4)

'EŞİM İKİZ DOĞURACAK DİYE İZİN ALMIŞ'
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine dün personel kıyafetiyle girerek Suriyeli Meeso çiftinin yeni doğan oğulları Muhammed İbrahim'i kaçıran Fadime Ç., Fazlı Ç. (40) ve Emine Ö.'nün (23) Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor. Şüphelilerden Fazlı Ç.'nin 3 yıldır Çay İlçesi Pazarağaç Belde Belediyesi'nde kepçe operatörü olarak çalıştığı belirtildi.
Belde Belediye Başkanı MHP'li Adem Bulut, şüphelilerin, beldedeki evlerinde sabaha karşı polis ekiplerince gözaltına alındığını söyledi. Şüphelilerin önce Çay İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğünü anlatan Başkan Bulut, Fazlı Ç.'nin 3 yıldır kepçe operatörü olarak belediyede çalıştığını kaydetti. Fazlı Ç.'nin dürüst ve çalışkan bir insan olduğunu belirten Başkan Bulut, "Olaya karışan Fadime Ç., Fazlı'nın yengesi. Emine Ö. ise nikahsız eşi. Emine Ö. Ispartalı. Fazlı Ç., 10 ay önce kendisini düğünde görmüş, beğenmiş. Kadın yeni boşanmış. İkisi dini nikahla yaşamaya başlamış" dedi.
'EŞİM İKİZ DOĞURACAK DİYE İZİN ALMIŞ'
Fazlı Ç.'nin, dün sabah makamına geldiğini söyleyen Başkan Bulut, "Bana 'Başkanım karım hamileydi. İkiz bebek bekliyorduk. Şu an doğum yaptı. Afyonkarahisar Devlet hastanesi'nde' dedi ve izin istedi. Ben de 'Tabi git oğlum' diyerek izin verdim. Akşam yengesi Fadime Ç.'nin evine bir çocukla dönmüşler. Nereden bilinirdi ki çocuğun çalıntı olduğu. Tahminim Emine Ö. doğum yapmadan düşük yapmış. Ailesine 'Çocuğum oldu' diyerek bu yalanı söylemiş olabilir. Gerekli ifadeler verildi" diye konuştu.
Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)

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Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (4)

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