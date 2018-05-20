Hastaneden kaçtığı sanılan kişi, tarlada ölü bulundu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, sürücüler, yol kenarındaki tarlada, hareketsiz yatan birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, kolunda '58 yaşında kimliksiz şahıs' yazılı hasta tanıtım bilekliği bulunan ve hastaneden kaçtığı sanılan kişinin öldüğünü belirledi.
Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'ndan saat 12.00 sıralarında geçen sürücüler, yol kenarındaki tarlada hareketsiz yatan birini gördü. Sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kolunda '58 yaşında kimliksiz şahıs' yazılı hasta tanıtım bilekliği bulunan adamın öldüğünü belirledi. Hastaneden kaçtığı sanılan kişinin göğüs kısmında da kalp grafisi ölçmek için takılan elektrotlar bulundu.
Kimliği belirsiz kişinin cenazesi, savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı
Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü
FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi
Org. Hulusi Akar'dan flaş açıklama
Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum