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Hastaneden kaçtığı sanılan kişi, tarlada ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

BURSA'da, sürücüler, yol kenarındaki tarlada, hareketsiz yatan birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, sürücüler, yol kenarındaki tarlada, hareketsiz yatan birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, kolunda '58 yaşında kimliksiz şahıs' yazılı hasta tanıtım bilekliği bulunan ve hastaneden kaçtığı sanılan kişinin öldüğünü belirledi.

Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'ndan saat 12.00 sıralarında geçen sürücüler, yol kenarındaki tarlada hareketsiz yatan birini gördü. Sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kolunda '58 yaşında kimliksiz şahıs' yazılı hasta tanıtım bilekliği bulunan adamın öldüğünü belirledi. Hastaneden kaçtığı sanılan kişinin göğüs kısmında da kalp grafisi ölçmek için takılan elektrotlar bulundu.

Kimliği belirsiz kişinin cenazesi, savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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