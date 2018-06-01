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Hastaneden rapor almak isteyenleri dolandıran 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 18:54 | Son Güncelleme

İZMİR'de, hastaneden engelli sağlık kurulu raporu almak isteyen vatandaşları, kendilerinin söz konusu rapor için iş takipçiliği yaptıklarını söyleyerek dolandıran M.H.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, hastaneden engelli sağlık kurulu raporu almak isteyen vatandaşları, kendilerinin söz konusu rapor için iş takipçiliği yaptıklarını söyleyerek dolandıran M.H. ve A.C.H., yakalanıp, tutuklandı.
İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nden 'engelli sağlık kurulu raporu' almak isteyen 6 kişiden, kendilerinin bu konuda iş takipçiliği yaptıklarını söyleyerek, 1000 ila 13 bin TL arasında para aldıkları tespit edilen M.H. ve A.C.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. M.H. ve A.C.H. düzenlenen operasyonla yakalanırken, her iki şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, birçok kişiye ait vekaletname ve sahte belgeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

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