Hastaneden telefon ve para çalan şahıs yakalandı

Kastamonu Devlet Hastanesinde çeşitli zamanlarda telefon ve para hırsızlığı olaylarına karışan şüpheli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Devlet Hastanesinde çeşitli zamanlarda telefon ve para hırsızlığı olaylarına karıştığı tespit edilen Ö.G, Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen Ö.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.G., adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.