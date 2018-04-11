Artvin Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir hasta hastanenin 1. katından atlayarak intihar etti.

Artvin Devlet Hastanesi Dâhiliye Servisi’ne sodyum düşüklüğü tanısıyla önceki gün yatan Gülten Acar (59), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı hastanenin birinci katındaki laboratuvar odasının açık kapısından içeri girdi. Acar, daha sonra yerden 7 metre yükseklikteki laboratuvar penceresinden atlayarak intihar etti. Ağır yaralı olarak hastane acil servisine kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.