Hastanenin 3. katından düşen göçmen yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde İl Göç İdaresine teslim edileceğini öğrenince hastaneden kaçmak isteyen göçmen 3. kattan düşerek yaralandı.
Keşan’da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan Pakistan Uyruklu Abdul Halim, İl Göç İdaresine teslim edileceğini öğrenince hastanenin 3. katından kaçmaya çalıştı. Halim, beyin cerrahisi servisinin penceresinden uzanarak tutunduğu dalın kırılması sonucu toprak zemine düşerek ağır yaralandı. Sağ bacağı ve kafa tasında kırıklar oluşan Halim, hastanenin acil servisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildi.
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