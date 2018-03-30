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Hastanenin acil giriş duvarına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 02:56 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Devlet Hastanesi’nin acil giriş duvarına çarptı.Kaza, İznik Caddesi’nde meydana geldi.

Hastanenin acil giriş duvarına çarptı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Devlet Hastanesi’nin acil giriş duvarına çarptı.
Kaza, İznik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Ç. kontrolündeki 16 US 477 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yenişehir Devlet Hastanesi Acil girişi duvarına çarparak duran aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Alkolsüz olduğu belirlenen ve aşırı sürat yapmayan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Hastanenin acil giriş duvarına çarptı

Hastanenin acil giriş duvarına çarptı

Hastanenin acil giriş duvarına çarptı

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