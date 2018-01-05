Hastanenin arızalanan asansöründe sıkışan işçi öldü (2)

İNCELEME BAŞLATILDI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, bu sabah özel hastanedeki asansörde sıkışan işçi Yılmaz Güneş'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, konunun Sağlık Bakanlığı tarafından da takip edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Gaziantep'te özel bir hastanede arızalanan asansörde, mahsur kalan ve kurtulmaya çalışırken elim bir şekilde hayatını kaybeden firma çalışanı için adli ve teknik araştırma devam etmektedir. Söz konusu olayla ilgili Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır. Olayda hayatını kaybeden Yılmaz Güneş'e Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yapılacak inceleme ve soruşturmalar sonucunda, ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır."
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