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Hastanenin çatısında intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

KOCAELİ Devlet Hastanesi'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören M.B.

Hastanenin çatısında intihara kalkıştı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Devlet Hastanesi'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören M.B. (28), hastanenin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. M.B., bir süre sonra ikna edilerek çatıdan indirildi.
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören M.B. öğle saatlerinde, hastanenin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Hastanenin çatısının kenarında oturan M.B.'yi görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi şişme yatağı açarak önlem aldı. Görevliler çatıya çıkarak M.B. ile görüştü. Bir süre sonra ikna olan M.B. hastanede tedavi altına alınırken, İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceği bildirildi.

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Hastanenin çatısında intihara kalkıştıHastanenin çatısında intihara kalkıştı

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