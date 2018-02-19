Hastanenin istinat duvarı çöktü

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nin istinat duvarı, sağanak nedeniyle sabaha karşı çöktü. Çökmenin sabah saatlerinde meydana gelmesi, olası can kaybını önledi. Silvan'da 2 gündür etkili olan sağanak, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nin istinat duvarının çökmesine neden oldu. İstinat duvarının Hastane Caddesi üzerindeki bölümü, saat 06.30 sıralarında çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, çöken istinat duvarının onarımı için çalışma başlatıldı. Yıkılan duvarın etrafına güvenlik şeridi çekildi.