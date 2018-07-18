Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Olay, dün gece Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu içerisinde yer alan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde meydana geldi. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuk, serviste tedavi altına alındı. Bir türlü ateşi düşmeyen çocuğun babası Abdulkadir K., kendisine gerekli cevabı vermediğini öne sürdüğü nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın ile tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir K., bulduğu parke taşını doktorun başına vurarak parçaladı.
Saldırıya uğrayan Dr. Yalçın kanlar içersinde yere yığılırken, öfkeli baba ise hasta yakını ve sağlık görevlileri tarafından engellendi. Ağır yaralanan Dr. Yalçın meslektaşları tarafından sedyeye konularak ameliyata alındı. Abdulkadir K. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)
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