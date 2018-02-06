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Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 00:46 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Karaçulha Mahallesi zincirlikavak mevkiinde meydana geldi. Hastalanan oğlunu hastaneye yetiştirmeye çalışan Burak Sarıca yönetimindeki 07 SFP 30 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce reklam tabelasına çarptı ardından kanala uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Sarıca ile kardeşi Halil, 3 yaşındaki oğlu Mustafa Çınar ve eşi Şeyma Sarıca yaralandı. Otomobilin kanal içinde ters dönmesi nedeniyle sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan Sarıca ailesinin hastalanan oğullarını hastaneye getirdikleri öğrenildi.

Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

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Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
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Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
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Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
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Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
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Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
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Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
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