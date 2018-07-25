Hastaneye götürülen baba kazada öldü, oğlu ve kızı yaralı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde rahatsızlanan babası Mustafa Gürbüz'ü (84) hastaneye götüren Yücel Gürbüz'ün (50) kullandığı otomobil takla attı. Kazada Mustafa Gürbüz öldü, sürücü Yücel Gürbüz ile ablası Züleyha Ulusoy (53) yaralandı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Oltu- Artvin karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Olur'un Ormanağzı köyünde yaşayan babası Mustafa Gürbüz'ü Oltu'daki hastaneye götürmek için yola çıkan Yücel Gürbüz yönetimindeki 58 EZ 091 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, baba Mustafa Gürbüz olay yerinde hayatını kaybederken, Yücel Gürbüz ile ablası Züleyha Ulusoy yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yücel Gürbüz, ilk müdahalesinin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Otomobilin altında sıkışan Mustafa Gürbüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılark morga kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Gürbüz ailesinin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
FOTOĞRAFLI
Adnan Oktar'ı cezaevinde ilk onlar ziyaret etti!
Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!
210 yıllık mitolojik canavar Filipinler'de kıyıya vurdu!
Yunanistan'daki yangının tanıkları felaketi anlattı
Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Yanmak istediler başları yandı!
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum