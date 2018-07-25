HABER

Hastaneye götürülen baba kazada öldü, oğlu ve kızı yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde rahatsızlanan babası Mustafa Gürbüz'ü (84) hastaneye götüren Yücel Gürbüz'ün (50) kullandığı otomobil takla attı.

Hastaneye götürülen baba kazada öldü, oğlu ve kızı yaralı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde rahatsızlanan babası Mustafa Gürbüz'ü (84) hastaneye götüren Yücel Gürbüz'ün (50) kullandığı otomobil takla attı. Kazada Mustafa Gürbüz öldü, sürücü Yücel Gürbüz ile ablası Züleyha Ulusoy (53) yaralandı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Oltu- Artvin karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Olur'un Ormanağzı köyünde yaşayan babası Mustafa Gürbüz'ü Oltu'daki hastaneye götürmek için yola çıkan Yücel Gürbüz yönetimindeki 58 EZ 091 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, baba Mustafa Gürbüz olay yerinde hayatını kaybederken, Yücel Gürbüz ile ablası Züleyha Ulusoy yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yücel Gürbüz, ilk müdahalesinin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Otomobilin altında sıkışan Mustafa Gürbüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılark morga kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Gürbüz ailesinin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

FOTOĞRAFLI

Hastaneye götürülen baba kazada öldü, oğlu ve kızı yaralıHastaneye götürülen baba kazada öldü, oğlu ve kızı yaralıHastaneye götürülen baba kazada öldü, oğlu ve kızı yaralıHastaneye götürülen baba kazada öldü, oğlu ve kızı yaralı

PARTNERBu semte sivrisineklerin girmesi yasak!Bu semte sivrisineklerin girmesi yasak!
 Jandarmadan operasyon: 172 kilo eroin ele geçirildi Jandarmadan operasyon: 172 kilo eroin ele geçirildi
Otomobil, çukura önlem için koyulan bidonun üzerine çıktıOtomobil, çukura önlem için koyulan bidonun üzerine çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!

Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.