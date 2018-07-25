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Hastaneye götürülen baba kazada öldü, oğlu ve kızı yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde rahatsızlanan babası Mustafa Gürbüz'ü (84) hastaneye götüren Yücel Gürbüz'ün (50) kullandığı otomobil takla attı.

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde rahatsızlanan babası Mustafa Gürbüz'ü (84) hastaneye götüren Yücel Gürbüz'ün (50) kullandığı otomobil takla attı. Kazada Mustafa Gürbüz öldü, sürücü Yücel Gürbüz ile ablası Züleyha Ulusoy (53) yaralandı. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Oltu- Artvin karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Olur'un Ormanağzı köyünde yaşayan babası Mustafa Gürbüz'ü Oltu'daki hastaneye götürmek için yola çıkan Yücel Gürbüz yönetimindeki 58 EZ 091 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, baba Mustafa Gürbüz olay yerinde hayatını kaybederken, Yücel Gürbüz ile ablası Züleyha Ulusoy yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yücel Gürbüz, ilk müdahalesinin ardından Erzurum'a sevk edildi. Otomobilin altında sıkışan Mustafa Gürbüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılark morga kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Gürbüz ailesinin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

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