Hastaneye kestirmeden gitmek isterken çukura düştü

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, eşi ile birlikte özel bir hastaneye gitmek için otlarla kaplı alandan geçmek isteyen Nurhan Selvi (67) çukura düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Selvi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Başiskele Yazlık Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Eşi Fehmi Selvi (72) ile birlikte bölgede bulunan özel bir hastaneye gitmek isteyen Nurhan Selvi, hastane yanında bulunan yeşillik alanın içerisinden geçmek istedi. Otların arasında bulunan kurumuş dere yatağını fark edemeyen Selvi, yaklaşık yarım metre derinliğindeki çukura düştü. Tüm çabalarına rağmen eşini kurtaramayan Fehmi Selvi'nin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, seyyar merdiven yardımıyla ulaştıkları yaşlı kadını branda üzerinde yaklaşık 250 metre taşıyarak otlarla çevrili araziden çıkardı. Sağlık ekibi, Nurhan Selvi'yi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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