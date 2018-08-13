HABER

Hastaneye kestirmeden gitmek isterken çukura düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, eşi ile birlikte özel bir hastaneye gitmek için otlarla kaplı alandan geçmek isteyen Nurhan Selvi (67) çukura düştü.

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, eşi ile birlikte özel bir hastaneye gitmek için otlarla kaplı alandan geçmek isteyen Nurhan Selvi (67) çukura düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Selvi hastaneye kaldırıldı. Olay, Başiskele Yazlık Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Eşi Fehmi Selvi (72) ile birlikte bölgede bulunan özel bir hastaneye gitmek isteyen Nurhan Selvi, hastane yanında bulunan yeşillik alanın içerisinden geçmek istedi. Otların arasında bulunan kurumuş dere yatağını fark edemeyen Selvi, yaklaşık yarım metre derinliğindeki çukura düştü. Tüm çabalarına rağmen eşini kurtaramayan Fehmi Selvi'nin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, seyyar merdiven yardımıyla ulaştıkları yaşlı kadını branda üzerinde yaklaşık 250 metre taşıyarak otlarla çevrili araziden çıkardı. Sağlık ekibi, Nurhan Selvi'yi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNERSosyal medyanın gerçek çılgınlarıSosyal medyanın gerçek çılgınları
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 5 yaralıDüğün konvoyunda zincirleme kaza: 5 yaralı
Villa hırsızlarının yakalandığı operasyon kameradaVilla hırsızlarının yakalandığı operasyon kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.