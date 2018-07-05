Hata yapmanın aslında bizim için iyi olduğuna dair 6 neden

Amerika'nın keşfinden dil sürçmelerine ve hafızalardan silinmeyen gaflara pek çok örnek gösteriyor ki, hata yapmak dünyanın sonu değil.

Aksine hata yapmak bizim lehimize işleyebilir.

Deneyimli gazeteci Mark Tully, BBC Radio 4 için hazırladığı hata yapmakla ilgili programda, yanlış yapmanın altı faydasını sıraladı.

İnsan böyle böyle öğreniyor

Şu eski deyim kulağınıza yabancı gelmiyor olmalı: "Hatadan ders almak."

Araştırmalara göre "Dene ve yanıl" yöntemi gerçekten de beynin ve kabiliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Yürümeyi öğrenen bir bebeği, hareketlerini en mükemmel hale getirmeye çalışan cimnastikçiyi ya da nihayetinde jüriyi etkileyebilmek için aynı yemeği 20 kez yapan bir aşçıyı düşünün...

Michigan Üniversitesi'ndeki psikologların araştırması, hatalarımızdan öğrenmemiz için önce "gelişimci zihniyete" (growth mindset) sahip olmamız, yani zekamızın üzerinde çalıştırıp geliştirebileceğimiz bir şey olduğuna inanmamız gerekiyor.

Psikologlar 123 çocukla yaptıkları araştırmada, zekanın sabit bir şey olmadığını düşünenlerin hatalarına daha fazla dikkat ettiğini ve sonuçta daha fazla şey öğrendiğini gördüler.