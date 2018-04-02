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Hatalı dönüş yapan otomobile minibüs çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 20:51 | Son Güncelleme

İZMİT'te, hatalı dönüş yapan otomobile karşı şeritten gelen minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hatalı dönüş yapan otomobile minibüs çarptı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, hatalı dönüş yapan otomobile karşı şeritten gelen minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bayram Altun idaresindeki 06 DJ 126 plakalı otomobil hatalı dönüş yapınca karşı şeritten gelen İlknur Kamış idaresindeki 41 NN 255 plakalı minibüs çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü İlknur Kamış ve aynı araçta bulunan İlkay Kamış ile otomobilde bulunan Nurten Ünlübaş yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Polis, otomobil sürücüsü Bayram Altun'u ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hatalı dönüş yapan otomobile minibüs çarptı: 3 yaralıHatalı dönüş yapan otomobile minibüs çarptı: 3 yaralı

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