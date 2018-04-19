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Hatalı sollama yaparak kazaya neden olan sürücü kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

BURSA'da iddiaya göre sürücü hatalı sollama yapan aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Doğan D.

Hatalı sollama yaparak kazaya neden olan sürücü kaçtı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da iddiaya göre sürücü hatalı sollama yapan aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Doğan D. yaralandı. Yaralı Doğan D. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan diğer sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmiryolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü hatalı sollama yapan bir araç, Doğan D. yönetimindeki 16 ABA 653 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile Doğan D.'nin aracı yan yatarken sürücü araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğan D., ekipler tarafından araçtan güçlükle çıkarılarak ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan diğer sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Hatalı sollama yaparak kazaya neden olan sürücü kaçtıHatalı sollama yaparak kazaya neden olan sürücü kaçtı

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