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Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 06:12 | Son Güncelleme

Hatay'da bacanağına yardım etmek istek isteyen dalgıç girdiği Asi Nehri'nde boğularak yaşamını yitirdi.

Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi

Hatay'da tarlaya giden sulama borularının kapaklarını kapatmak için Asi Nehri'ne giren dalgıç Ahmet Dönmez (44), boruların arasına sıkışınca, boğularak hayatını kaybetti.

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hatay Büyükşehir İtfaiyesinde görevli dalgıç Ahmet Dönmez, tarlaya gelen sulama borularının kapaklarını kapatmak için kendisinden yardım isteyen çiftçi bacanağının yanına gitti.

Boruların kapaklarını kapatmak için Asi Nehri'ne giren Dönmez, ilk kapağı kapattıktan sonra boruların arasında sıkıştı. Dönmez'i yaklaşık 7 metre derinlikteki sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan bacanağı, başarılı olamayınca 112 Acil Servis'i ve polisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve polise bağlı sualtı ekipleri, boruların arasında Dönmez'i bulamayınca, arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının ardından sulama borusunun içinde olduğu belirlenen Dönmez'in cansız bedeni, ekiplerce çıkartıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Dönmez'in cesedi, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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hatay Asi nehri dalgıç Ahmet Dönmez boğulma

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