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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 00:17 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sahilde vatandaşlar tarafından bulunan kırmızı renkli ucunda metal olan boru biçimli cisim çevrede bomba sanıldı. Yapılan incelemede denizaltı gemilerinde kullanılan bir tür verici olduğu anlaşıldı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Akşam saatlerinde Öğme-İş mevkiinde serinlemek için denize giren vatandaşlar, kıyıya yakın bir yerde su içerisinde kırmızı renkli, üzerinde anten bulunan silindir biçimli metal bir cisim ile karşılaşarak su içerisinde buldukları cismi kıyıya çıkarttı. Haber verilmesi üzerine şüpheli cismin bulunduğu alan polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

RUS

VERİCİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Olay yeri inceleme, bomba imha uzmanları ve sahil güvenlik birimleri tarafından yapılan detaylı incelemede şüpheli cismin denizaltı gemilerinde kullanılan Rus yapımı bir tür verici olduğu belirlendi.

Sahilde korku ve paniğe neden olan sinyal vericisi güvenlik birimleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

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hatay dörtyol ilçesi Sahil Güvenlik bomba imha uzmanları

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