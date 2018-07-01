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Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 22:07 | Son Güncelleme

Hatay'ın Hassa ilçesinde ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Amanos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda kayboldu. Ufuk’u bulmak için karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Muhammed Tatar, bugün ailesiyle birlikte Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hassa’nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi’ndeki yakınlarına ziyarete geldi.

KARDEŞİYLE EVİN YAKININDAKİ SU KAYNAĞINA GİTTİ

İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında Muhammed Tatar, 6 yaşındaki konuşma engelli oğlu Ufuk ve kardeşiyle evin yakınındaki bir su kaynağına gitti. Kardeşiyle birlikte kaynaktan su doldurduğu sırada oğlu Ufuk’un yanında olmadığını fark eden Tatar, jandarmayı arayarak yardım istedi.

ufuk tatar

AFAD VE 112 ACİL SERVİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar’ı bulmak için çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinin katıldığı aramada Drone ile de havadan destek veriliyor. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.


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