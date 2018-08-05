Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Numune Mahallesi’nde bulunan AVM’den çıktığı öğrenilen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.T.’ye, kız çocuğunun bağırması sonucu çevredeki vatandaşlar linç girişiminde bulundu.

POLİSLER KURTARDI

Linç edilmeye çalışılan A.T’yi polisler kurtararak gözaltına aldı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede A.T.'nin kanında 400 promil alkole ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlandığı belirtildi.

İHA

