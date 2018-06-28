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Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 20 muvazzaf askere gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

HATAY merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Hatay merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğu 20 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari 4 askerin arandığı belirtildi.

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