Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 23 muvazzaf askere gözaltı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 23 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 ilde operasyon başlattı. Ooperasyonda, örgütle ilişkisi olduğu iddia edilen 23 muvazzaf asker, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyette sorguya alındığı belirtildi.
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